Не только коллекция артефактов, это и пространство памяти. Свыше 120 тыс. человек посетили Музей Славы Могилевщины

Его супруга Татьяна в музее уже в четвертый раз. «На открытии было так много людей, что не успела все посмотреть. Это действительно Слава Могилевщины! Здесь собраны такие экспонаты — удивляешься, где их только нашли, мы с семьей остались под впечатлениями», — отметила она.