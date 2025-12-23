Не только коллекция артефактов, это и пространство памяти. Свыше 120 тыс. человек посетили Музей Славы Могилевщины

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Музей Славы Могилевщины стал не просто точкой на туристической карте региона, а настоящим культурно-просветительским центром, куда приезжают не только из всех уголков Беларуси, но и из-за рубежа, передает корреспондент БЕЛТА.
Менее чем за полгода после открытия Музей Славы Могилевщины принял свыше 120 тыс. человек и провел более 1500 экскурсий. Сюда приезжают не только со всей Беларуси, но и из России, Китая, Германии, Вьетнама, Израиля и даже Пакистана. «Каждый третий посетитель приезжает в Могилев специально ради нашего музея», — подчеркнул заведующий учреждением Никита Шулепов.
Музей, торжественно открытый 5 июля 2025 года, уже стал не просто экспозиционным пространством, а полноценным культурно-просветительским центром. Его архитектура — в форме ордена Отечественной войны — символично соотносится с содержанием: более 3 тыс. кв.м площади разделены на 16 тематических зон, охватывающих историю региона от древности до наших дней. Центральное место отведено событиям Великой Отечественной войны, в частности — обороне Могилева в 1941 году и боям на Буйничском поле.
Особенность музея — в интерактивном подходе. Посетители используют радиогиды на трех языках, исследуют сенсорные экраны в зале «Земляки», где можно найти информацию о родственниках — участниках войны, и знакомятся с артефактами через мультимедийные инсталляции. «Исторический факт, переданный через эмоции, запоминается лучше всего», — отмечает Никита Шулепов.
Уже сегодня часть экскурсий проводят студенты по договору подряда. В скором времени в зале со стеклянным полом откроется музейная библиотека — не за стеклом, а открытая для чтения. «Как историк я не понимаю смысла в книгах за стеклом. Книгу хочется взять, открыть, почитать. Мы создаем пространство, где посетитель сможет вдумчиво изучать историю, листая, например, труды Константина Симонова или Николая Борисенко», — пояснил заведующий.
Меняется и подход к мелочам. В музее разрабатывают новый формат входного билета — плотный, с оригинальным дизайном, отсылающим к истории региона. «Хочется, чтобы человек, пришедший к нам, получил не просто чек, а первый сувенир. Даже если он не зайдет в сувенирную лавку, у него останется что-то ценное», — добавил он.
В первом полугодии 2026 года музей представит новые локации. Посетители смогут посетить открытые площадки с историческими самолетами, а в кабине Ту-134 заработает лазерный тир. Внутри здания откроется кинотеатр на 170 мест. Там будут показывать фильмы «Брестская крепость», «Иди и смотри», анимационную ленту «Беловежская пуща» и фильмы, приуроченные к государственным праздникам.
Многие приезжают целенаправленно — как на знаковое место национального масштаба. Семья Мильто из агрогородка Буйничи — которые уже не раз посетили музей. Анатолий Мильто пришел в музей в поисках фотографий отца, ушедшего на войну в 16 лет. «Сначала он был партизаном, потом разведчиком, был ранен в Польше. А после войны 23 года возглавлял колхоз», — рассказал он.
Его супруга Татьяна в музее уже в четвертый раз. «На открытии было так много людей, что не успела все посмотреть. Это действительно Слава Могилевщины! Здесь собраны такие экспонаты — удивляешься, где их только нашли, мы с семьей остались под впечатлениями», — отметила она.
Музей Славы Могилевщины — это больше, чем коллекция артефактов. Это пространство памяти, диалога и будущего. И, судя по всему, именно здесь будет рождаться новый формат белорусской музейной культуры. -0-
Фото Олега Фойницкого.