Сани Санта-Клауса начали полет вокруг Земли

Пользователи по всему миру в режиме онлайн наблюдают за полетом волшебных саней Санта-Клауса в сервисе Flightradar.
23 декабря около 15:00 по московскому времени Санта стартовал с Северного полюса. По данным на 17:50 мск, его сани преодолевали воздушное пространство над Финляндией на высоте 18,2 километра, двигаясь в юго-западном направлении.
Объединенное командование ПВО Северной Америки (NORAD) также ежегодно отслеживает рождественское путешествие Санты. Однако, NORAD начинает мониторинг траектории движения Санта-Клауса и его оленей по земному шару в ночь на 24 декабря.
Санта-Клаус — волшебный герой, известный в странах Западной Европы и Северной Америки, приносящий подарки детям в рождественскую ночь.
Ранее сообщалось, что российский поезд Деда Мороза начал путешествие из Владивостока.