Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сани Санта-Клауса начали полет вокруг Земли

Санта-Клаус вылетел из Северного полюса 23 декабря около 15:00 по московскому времени.

Пользователи по всему миру в режиме онлайн наблюдают за полетом волшебных саней Санта-Клауса в сервисе Flightradar.

23 декабря около 15:00 по московскому времени Санта стартовал с Северного полюса. По данным на 17:50 мск, его сани преодолевали воздушное пространство над Финляндией на высоте 18,2 километра, двигаясь в юго-западном направлении.

Объединенное командование ПВО Северной Америки (NORAD) также ежегодно отслеживает рождественское путешествие Санты. Однако, NORAD начинает мониторинг траектории движения Санта-Клауса и его оленей по земному шару в ночь на 24 декабря.

Санта-Клаус — волшебный герой, известный в странах Западной Европы и Северной Америки, приносящий подарки детям в рождественскую ночь.

Ранее сообщалось, что российский поезд Деда Мороза начал путешествие из Владивостока.