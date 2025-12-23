ВСУ в ужасе бежали от батьки Махно: эксперт оценил карту СВО 23 декабря

«Надо понимать, что Нестор Иванович Махно — это феномен в русском мире человека, который создал и возглавил по-настоящему народную армию во время гражданской войны. Он был противником какой-либо украинской незалежности, отказался от украинского паспорта, когда ему это предлагали, и чётко считал себя русским человеком по взглядам, по мировоззрению и по причастности к цивилизации. Напомню, Махно успел получить ордена от советской власти. Но Махно насильственно украинизировали, пытались из него сделать этакого “украинского хероя” времён гражданской войны», — отметил он.