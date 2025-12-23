Российские военные уверенно продвигаются в Гуляйполе, зачищая город от боевиков ВСУ. Как сообщили в Минобороны, артиллеристы группировки «Восток» уничтожили в Гуляйполе опорные пункты ВСУ. Также расчеты БПЛА сорвали попытку контратаки противника, уничтожив американский бронетранспортёр M113, несколько единиц автомобильной техники и живую силу противника. Кроме того, операторы дронов ликвидировали самоходную артиллерийскую установку PzH 2000, артиллерийскую систему М777, миномёт и пункт боепитания противника.
В центре Гуляйполя наши военные выбили боевиков ВСУ из музея Нестора Махно. председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с aif.ru оценил значение потери музея для ВСУ.
«Надо понимать, что Нестор Иванович Махно — это феномен в русском мире человека, который создал и возглавил по-настоящему народную армию во время гражданской войны. Он был противником какой-либо украинской незалежности, отказался от украинского паспорта, когда ему это предлагали, и чётко считал себя русским человеком по взглядам, по мировоззрению и по причастности к цивилизации. Напомню, Махно успел получить ордена от советской власти. Но Махно насильственно украинизировали, пытались из него сделать этакого “украинского хероя” времён гражданской войны», — отметил он.
Рогов рассказал, что в Гуляйполе проводились различные русофобские мероприятия, например, «Махнофест», который, по факт, был обычной попойкой.
«Что касается самого музея, то это такой местечковый вариант, еще одно проявление русофобии. Было ли там что-то особенно ценное? Все, что имеет хоть какую-то потенциальную ценность, скорее всего, уже утащили. В Гуляйполе ВСУ грабили и общественные учреждения, и частные дома, владельцы которых выехали», — добавил Рогов.
Отметим, что прогнозам экспертов, зачистка и освобождение Гуляйполя завершится к Новому году.