Какой продукции присвоен Государственный знак качества в 2025 году? Утвержден перечень

Государственный знак качества в 2025 году присвоен следующим продовольственным товарам и продукции производственно-технического назначения: молоко цельное сгущенное вареное с сахаром «Егорка» массовой долей жира 8,5% в потребительской упаковке (жестебанка) (ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»); комбайн зерноуборочный самоходный GS12А1 (ОАО «Гомсельмаш»).