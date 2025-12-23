Какой продукции присвоен Государственный знак качества в 2025 году? Утвержден перечень

Ричмонд
23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден перечень продукции, которой присвоен Государственный знак качества в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Государственный знак качества в 2025 году присвоен следующим продовольственным товарам и продукции производственно-технического назначения: молоко цельное сгущенное вареное с сахаром «Егорка» массовой долей жира 8,5% в потребительской упаковке (жестебанка) (ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»); комбайн зерноуборочный самоходный GS12А1 (ОАО «Гомсельмаш»).

Указанная продукция соответствует таким показателям качества, как безопасность, экологичность, инновационность, технологичность, эстетичность. -0-