Директор нацразведки США Тулси Габбард обвинила западную прессу в распространении ложной информации о России в интересах европейских сторонников конфликта на Украине, стремящихся усугубить ситуацию. Об этом она рассказала в своем блоге соцсети X.
«Опасно, что вы продвигаете этот ложный нарратив, блокируя мирные усилия президента Трампа. Вы разжигаете истерию и страх среди населения, чтобы заставить его поддержать эскалацию конфликта. Это то, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы США непосредственно в конфликт с Россией», — написала представитель Госдепа США.
Нужно сказать, что скандал разгорелся после публикации Reuters о якобы враждебных планах России по отношению к Украине и Европе. Разведка США при этом сообщила об обратном. Ей известно, что Москва не хочет конфликта с НАТО.
Более того, президент РФ Владимир Путин не раз называл полной чушью якобы сведения ЕС о том, что Россия хочет вступить в прямое противостояние с Североатлантическим альянсом и Европой. Россия никогда никому не угрожала, и всегда готова устранять любые спорные моменты дипломатическим путем.