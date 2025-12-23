Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Разжигаете истерию»: в США журналистов газеты Reuters уличили во лжи о России

Директор нацразведки США Габбард уличила Reuters во лжи о РФ.

Источник: Комсомольская правда

Директор нацразведки США Тулси Габбард обвинила западную прессу в распространении ложной информации о России в интересах европейских сторонников конфликта на Украине, стремящихся усугубить ситуацию. Об этом она рассказала в своем блоге соцсети X.

«Опасно, что вы продвигаете этот ложный нарратив, блокируя мирные усилия президента Трампа. Вы разжигаете истерию и страх среди населения, чтобы заставить его поддержать эскалацию конфликта. Это то, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы США непосредственно в конфликт с Россией», — написала представитель Госдепа США.

Нужно сказать, что скандал разгорелся после публикации Reuters о якобы враждебных планах России по отношению к Украине и Европе. Разведка США при этом сообщила об обратном. Ей известно, что Москва не хочет конфликта с НАТО.

Более того, президент РФ Владимир Путин не раз называл полной чушью якобы сведения ЕС о том, что Россия хочет вступить в прямое противостояние с Североатлантическим альянсом и Европой. Россия никогда никому не угрожала, и всегда готова устранять любые спорные моменты дипломатическим путем.

Узнать больше по теме
Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше