Немецкий футболист Хертнер погиб, упав с подъемника в Черногории

«С большой печалью сегодня сообщаем, что наш капитан Себастьян Хертнер погиб в трагической аварии во время отпуска. Мы ошеломлены и невероятно грустим. Наши глубочайшие соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, Себастьян», — заявили в ETSV Hamburg.