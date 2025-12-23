Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий футболист Хертнер погиб, упав с подъемника в Черногории

В Черногории трагически погиб 34-летний футболист из Германии Себастьян Хертнер.

Бывший футболист немецких клубов 1860 Munich, Erzgebirge Aue и Darmstadt, 34-летний Себастьян Хертнер, трагически погиб на горнолыжном курорте Савин Кук в Черногории, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

Уточняется, что спортсмен упал с подъемника, когда у того оторвался трос и он столкнулся с сиденьем спереди.

«Его 30-летняя жена, которая ехала с ним, оказалась зажата в кресле и была спасена службами экстренной помощи. Она получила перелом ноги и была госпитализирована», — говорится в материале.

Кроме того, травмы получили еще несколько человек, они были зажаты между креслами и провели на морозе несколько часов.

«С большой печалью сегодня сообщаем, что наш капитан Себастьян Хертнер погиб в трагической аварии во время отпуска. Мы ошеломлены и невероятно грустим. Наши глубочайшие соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, Себастьян», — заявили в ETSV Hamburg.

По данным газеты, черногорские власти распорядились закрыть курорт на время расследования.

Ранее создатель игры Call of Duty Винс Зампелла погиб в ДТП в США.