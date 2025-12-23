Обращение о «жизни как в XIX веке» поступило из-за проблем с электричеством

Девятнадцатого декабря, во время прямой линии президент РФ Владимир Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: «Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?». В администрации Ульяновска искали автора обращения и предполагали, что обращение может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта. В понедельник глава города Александр Болдакин публично обратился к жителям, попросив автор вопроса написать ему. А во вторник в мэрию Ульяновска позвонила женщина, рассказавшая о путанице.