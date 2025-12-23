Обращение о «жизни как в XIX веке» поступило из-за проблем с электричеством

САРАТОВ, 23 дек — РИА Новости. Жалоба о жизни, «как в XIX-м веке», отправлена не из Ульяновска, а поселка Ульяновка Ленинградской области и связана с проблемами с электроэнергией, сообщала РИА Новости жительница поселка Анна Михайлова.
Девятнадцатого декабря, во время прямой линии президент РФ Владимир Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: «Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?». В администрации Ульяновска искали автора обращения и предполагали, что обращение может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта. В понедельник глава города Александр Болдакин публично обратился к жителям, попросив автор вопроса написать ему. А во вторник в мэрию Ульяновска позвонила женщина, рассказавшая о путанице.
РИА Новости пообщалось с Анной Михайловой из Ульяновки, которая звонила в администрацию Ульяновска.
«Я автор Telegram-канала, в котором люди сплотились в борьбе за электричество. В этом чате скидывали варианты обращений (на прямую линию Путина — ред.). Мы (жители Тосненского района — ред.) очень массово звонили, смс отправляли на горячую линию с президентом… Мы услышали на горячей линии маленький кусочек про XIX-й век, про электроэнергию. Это наше обращение», — рассказала жительница Ульяновки.
Собеседница агентства пояснила, что проблема с ограничением подачи электроэнергии возникла в августе. Из-за того, что часть домов не газифицирована, у многих жителей возникли перебои со светом и отоплением. Проблема не разрешилась до сих пор. Она также отметила, что не знает, как именно возникла путаница Ульяновки с Ульяновском, но Михайлова уверена, что Путин зачитал одно из смс-обращений из их поселка Ленинградской области.