Стали известны итоги Всероссийского конкурса аграрной журналистики «Селом сильна Россия», организованного издательским домом «Аргументы и факты» совместно с «Россельхозбанком». Цель проекта — показать современное российское сельское хозяйство. В конкурсе участвовали журналисты федеральных и региональных СМИ, пишет aif.ru.
Современный АПК давно ушел от образа «ржавых тракторов». Поля обрабатывают умные машины и дроны, в теплицах автоматизирован полив, а на фермах компьютеры контролируют здоровье животных. Такие технологии позволяют повышать качество продукции и эффективность работы предприятий.
Финалисты конкурса побывали на пяти крупных агропредприятиях — от молочных комплексов и сыроварен до мясоперерабатывающих заводов и винодельческих хозяйств. Журналисты смогли наглядно показать, как современные технологии и сами работники меняют отрасль.
Отметим, что победу в конкурсе одержала журналист «Комсомольской правды» Анастасия Асташева. В списках победителей также значатся Иван Сапелкин («Свое ТВ»), Марина Сизова («Аргументы и факты»), Ума Саадуева («Московский комсомолец») и Анастасия Харламова («Вечерняя Москва»). Церемония награждения прошла 18 декабря.