Стали известны итоги Всероссийского конкурса аграрной журналистики «Селом сильна Россия»

Современный АПК давно ушел от образа «ржавых тракторов». Поля обрабатывают умные машины и дроны, в теплицах автоматизирован полив, а на фермах компьютеры контролируют здоровье животных. Такие технологии позволяют повышать качество продукции и эффективность работы предприятий.