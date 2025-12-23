Ростовчане и жители других городов забыли в поездах шесть с половиной тысяч вещей

За 11 месяцев 2025 года пассажиры забыли более шести с половиной тысяч вещей в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Чаще всего люди оставляли сумки с вещами, обувь, головные уборы, очки, зонты, детские игрушки, мобильные телефоны и аксессуары к ним (наушники, зарядные устройства). Среди необычных вещей были аккумуляторная дрель и лазерный уровень. Почти все они были возвращены хозяевам.
Для розыска забытых в поезде предметов владельцу нужно заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «РЖД». Поиск вещей возможен в течение 30 дней с момента совершения поездки.
— Заявка будет обработана не позднее трех рабочих дней после ее подачи, — говорится в сообщении.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.