Свердловских зеков в Новый год накормят блюдами, которые они заслужили. Фото

Свердловские заключенные наравне с другими россиянами отметят Новый год и получат праздничные блюда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Среди прочего в меню будут и всеми любимые салаты.

«В преддверии празднования Нового года для подозреваемых, обвиняемых и осужденных из продуктов, входящих в ежедневный рацион согласно нормы положенности, запланированы к приготовлению на новогоднюю неделю порционные мясные и рыбные блюда. Это котлеты, биточки, гуляши, тефтели, разнообразные холодные закуски из свежих и отварных овощей, блюда национальных кухонь», — объяснили в ГУФСИН.

Повара из числа заключенных уже «отрепетировали» приготовление праздничного меню и продемонстрировали кулинарные навыки комиссии. Особое внимание уделялось соблюдению рецептуры блюд и санитарных норм.

«Напомним, что свой новогодний рацион осужденные заслужили. Они произвели с начала года продукции на 4,56 миллиарда рублей», — отметили в пресс-службе.

Еда приготовлена с соблюдением санитарно-гигиенических норм Блюда, приготовленные их руками, выглядят аппетитно Готовить будут повара из числа заключенных Заключенные всю новогоднюю неделю будут питаться праздничными блюдами Новогоднее угощение заключенные заслужили своим трудом Рацион разнообразный: мясо, рыба, овощи.