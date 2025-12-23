Свердловских зеков в Новый год накормят блюдами, которые они заслужили. Фото

«В преддверии празднования Нового года для подозреваемых, обвиняемых и осужденных из продуктов, входящих в ежедневный рацион согласно нормы положенности, запланированы к приготовлению на новогоднюю неделю порционные мясные и рыбные блюда. Это котлеты, биточки, гуляши, тефтели, разнообразные холодные закуски из свежих и отварных овощей, блюда национальных кухонь», — объяснили в ГУФСИН.