РФ может полностью перейти на отечественные станции связи 5G: когда это произойдет

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что к 2035 году в крупных российских городах будут развернуты сети 5G на отечественном оборудовании. Это затронет все населенные пункты от ста тысяч жителей. К этому же сроку начнется коммерческая эксплуатация сетей шестого поколения. При этом первой частью стратегии станет отказ от мобильной связи третьего поколения (3G) в период с 2023 по 2030 год.