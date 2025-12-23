РФ может полностью перейти на отечественные станции связи 5G: когда это произойдет

Россия через несколько лет может полностью перейти на базовые станции связи отечественного производства с возможностью обслуживания сигнала 5G. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«Я тоже сегодня очень обрадовался новости о том, что мы наконец-то запустили производство отечественных базовых станций. Это прямо новость-новость. Это сложнейшее оборудование», — отметил депутат на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Он уточнил, что санкционная политика Запада не позволяла России обновлять базовые станции. Теперь, если завод выйдет на заявленную мощность, то к 2030 году состоится полных переход на отечественное оборудование. У него будет возможность обсуживать даже 5G сигнал, подчеркнул Боярский.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что к 2035 году в крупных российских городах будут развернуты сети 5G на отечественном оборудовании. Это затронет все населенные пункты от ста тысяч жителей. К этому же сроку начнется коммерческая эксплуатация сетей шестого поколения. При этом первой частью стратегии станет отказ от мобильной связи третьего поколения (3G) в период с 2023 по 2030 год.