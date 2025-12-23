«На душе тепло, когда видишь детские улыбки». ГКСЭ подарил праздничное настроение ребятам из центра в Минске

«Крайне важно, чтобы в преддверии праздников новогоднее настроение пришло в каждый дом. Не должно быть детей, которые не получили бы подарок и не испытали ощущение новогоднего чуда. Подобные мероприятия нужны не только детям, но и взрослым», — отметил председатель экспертного ведомства Алексей Волков.