«На душе тепло, когда видишь детские улыбки». ГКСЭ подарил праздничное настроение ребятам из центра в Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз подарил ребятам из Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации № 2 Фрунзенского района Минска праздничное настроение в ходе благотворительной акции «Наши дети», сообщили БЕЛТА в ГКСЭ.
Судебные эксперты поздравили воспитанников и педагогов центра с наступающими праздниками, вручили каждому ребенку подарки, а центру — сертификат на приобретение необходимых предметов для комфортного проживания. Детишки с радостью встретили гостей и выступили для них с новогодним представлением, стихами, песнями и танцами.
«Крайне важно, чтобы в преддверии праздников новогоднее настроение пришло в каждый дом. Не должно быть детей, которые не получили бы подарок и не испытали ощущение новогоднего чуда. Подобные мероприятия нужны не только детям, но и взрослым», — отметил председатель экспертного ведомства Алексей Волков.
Судебные эксперты ежегодно с теплотой в сердце принимают участие в республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети».
По словам председателя ГКСЭ, на душе становится тепло, когда видишь улыбки детей и слышишь их искренний смех.
Коллектив центра поблагодарили судебных экспертов за участие в празднике, подарки и оказанную помощь.
Республиканская новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит с 15 декабря 2025 года по 14 января 2026 года. Благодаря этой доброй инициативе все небезразличные могут окружить теплом и заботой маленьких жителей страны, в первую очередь воспитанников детских домов, домов семейного типа, школ-интернатов, приютов для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, которые особенно нуждаются во внимании в новогодние и рождественские праздники. -0-
Фото ГКСЭ.