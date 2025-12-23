И вот она нарядная клещей нам принесла: Из-за теплой зимы в Молдове в квартиры с елками попадают опасные паразиты, которые разносят смертельные болезни — от боррелёза до энцефалита

Пусть эта елочка в праздничный час клещами не покусает нас.
Пришла, беда, откуда не ждали.
Эпидемиологи предупреждают, что «елочные» клещи могут массово появляться в квартирах из-за теплой зимы.
Дело в том, что из-за теплой погоды активизируются хвойные клещи, которых заносят в дома вместе с живыми елками с елочных базаров.
Паразиты быстро выходят из кратковременной спячки, а в прогретых помещениях активизируются и могут кусать людей.
Укусы опасны риском заражения энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.
Чаще всего клещи прячутся в коре и иголках.
Специалисты советуют перед заносом в квартиру стряхивать елку на улице и оставить ее на 12−24 часа в изолированном прохладном месте.
Еще один плюс в пользу искусственной елки!
