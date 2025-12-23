Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И вот она нарядная клещей нам принесла: Из-за теплой зимы в Молдове в квартиры с елками попадают опасные паразиты, которые разносят смертельные болезни — от боррелёза до энцефалита

Чаще всего клещи прячутся в коре и иголках.

Источник: Комсомольская правда

Пусть эта елочка в праздничный час клещами не покусает нас.

Пришла, беда, откуда не ждали.

Эпидемиологи предупреждают, что «елочные» клещи могут массово появляться в квартирах из-за теплой зимы.

Дело в том, что из-за теплой погоды активизируются хвойные клещи, которых заносят в дома вместе с живыми елками с елочных базаров.

Паразиты быстро выходят из кратковременной спячки, а в прогретых помещениях активизируются и могут кусать людей.

Укусы опасны риском заражения энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Чаще всего клещи прячутся в коре и иголках.

Специалисты советуют перед заносом в квартиру стряхивать елку на улице и оставить ее на 12−24 часа в изолированном прохладном месте.

Еще один плюс в пользу искусственной елки!

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.

Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).

Руководство Молдовы постоянно становится объектом шуток и мемов: «А народ должен только смеяться, чтобы не заплакать над тем, что творит власть».

На тему отсутствия чувства юмора у власть предержащих мы поговорили с одним из самых остроумных людей страны, лучшим тамадой мира Павлом Дугановым (далее…).

В Кишиневе пьяные начальники инспектората полиции подрались и устроили стрельбу: Всего сделано 30 выстрелов, — так «стражи порядка» отметили профессиональный праздник.

Как оказалось, в инспекторате сектора Центр праздновали 35-летие национальной полиции [видео] (далее…).