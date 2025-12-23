Новый мэр Красноярска прокомментировал уголовное дело его сестры

Ранее ГСУ СК региона сообщал, что Борис Баранкин в 2017 году обратился к директору коммерческой фирмы с предложением о даче ему взяток за то, что фирма станет постоянным поставщиком медицинских изделий для нужд красноярского ФМБА. Преступная схема реализовывалась с 2017 по 2023 годы. За это время между центром и фирмой было заключено около 50 контрактов. Экс-глава и один из врачей красноярского центра ФМБА получили за это взятку частями в общей сумме более 16,7 миллиона рублей и оплаты фирмой командировочных расходов.