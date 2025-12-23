Ричмонд
Эксперт Раевский предупредил о полной блокировке WhatsApp в ближайшее время

WhatsApp будет полностью заблокирован в ближайшей перспективе. Таким мнением поделился эксперт Раевский, отметив, что в последнее время мессенджер работает плохо.

Источник: Аргументы и факты

В Роскомнадзоре заявили, что со стороны мессенджера WhatsApp* продолжаются нарушения российского законодательства, поэтому к нему последовательно применяют ограничительные меры. Ситуацию прокомментировал aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Судя по тому, какие сигналы посылают различные официальные лица, скорее всего, WhatsApp* будет полностью заблокирован. Это вопрос времени», — объяснил эксперт.

По мнению Раевского, вопрос с блокировкой мессенджера может решиться уже скоро.

«Видимо, ждать осталось не так уж и долго с учётом того, что он в последнее время и так работал очень плохо, медленно. Сообщения плохо уходили и плохо приходили. Видимо, это был такой период, чтобы как раз-таки пользователи этого мессенджера приняли ситуацию, свыклись и какую-то искали замену», — добавил он.

22 декабря россияне начали жаловаться на проблемы с функционированием мессенджера WhatsApp*. По данным портала «Сбой.рф», в этот день о неполадках в работе приложения заявили более 1,6 тысячи пользователей из России.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.