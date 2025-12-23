ФРГ впервые за 12 лет депортировала в Сирию осуждённого мигранта

Сирийцев не высылали на родину с начала гражданской войны в 2011—2012 годах, поскольку страна считалась небезопасной для возвращения. Однако ситуация изменилась после свержения Башара Асада. Новая власть, возглавляемая Ахмедом аль-Шараа получила поддержку, как со стороны Запада, так и со стороны арабских государств, что позволило Берлину возобновить практику депортаций преступников.