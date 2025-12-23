ФРГ впервые за 12 лет депортировала в Сирию осуждённого мигранта

Впервые за 12 лет Германия депортировала осуждённого мигранта в Сирию. Об этом сообщает издание Bild.
Сирийский гражданин 1988 года рождения, ранее осуждённый за ограбление, нанесение телесных повреждений и вымогательство, был передан сирийским властям в Дамаске. Его сопровождал конвой полиции до места отправки.
Как отмечает политический обозреватель Bild Филипп Пятов, этот шаг имеет высокое символическое значение и может стать важным прецедентом для будущих депортаций.
Сирийцев не высылали на родину с начала гражданской войны в 2011—2012 годах, поскольку страна считалась небезопасной для возвращения. Однако ситуация изменилась после свержения Башара Асада. Новая власть, возглавляемая Ахмедом аль-Шараа получила поддержку, как со стороны Запада, так и со стороны арабских государств, что позволило Берлину возобновить практику депортаций преступников.
«Преступники должны покидать нашу страну. Мы выступаем за контроль, последовательность, жёсткую линию и нулевую терпимость к преступникам и лицам, представляющим угрозу», — заявил глава МВД Германии Александер Добриндт.
Ранее в этом году министр уже инициировал возобновление депортаций в Афганистан, а теперь аналогичная практика распространена и на Сирию.
Накануне стало известно, что Швейцария депортировала около сотни украинских беженцев с начала специальной военной операции.