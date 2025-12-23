Талантливы во всем. Сорок пар юношей и девушек танцевали на областном балу для одаренной молодежи в Гродно

«Счастливый билет на областной бал я получила благодаря своей активности, — поделилась студентка ГрГУ им. Я. Купалы Полина Болбат. — Университет дает широкие возможности в плане самореализации не только в науке и учебе. Можно участвовать в самых различных мероприятиях от университетского масштаба до республиканского. Мне интересно развиваться в разных сферах, это в будущем открывает большие возможности. И вот я здесь, танцую, это новый и очень интересный опыт для меня».