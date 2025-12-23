Талантливы во всем. Сорок пар юношей и девушек танцевали на областном балу для одаренной молодежи в Гродно

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Четыре десятка пар юношей и девушек танцевали на новогоднем балу для одаренной молодежи, студентов и учащихся средних специальных учреждений образования, кадетского училища, который прошел в Гродно в рамках акции «Наши дети», передает корреспондент БЕЛТА.
Приглашения на бал получили активисты общественных организаций, участники и победители творческих и спортивных состязаний, отличники учебы. Как оказалось, они талантливы во многом, и сегодня, как настоящие артисты, кружились в танце на паркете областной филармонии.
С наступающими Новым годом и Рождеством ребят поздравили председатель областного Совета депутатов Елена Пасюта, заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, начальник главного управления образования облисполкома Руслан Абрамчик, начальник управления культуры облисполкома Елена Климович.
«2025 год был насыщен важными общественно-политическими событиями. Он достойно завершает в Беларуси первую четверть XXI века. И вы — живая и яркая часть истории этого 25-летия, на которое пришлось ваше счастливое детство, насыщенное юношеское время, когда вы выбрали свой путь, реализовали свои способности и таланты и сегодня стали гостями этого уникального бала», — обратилась к молодежи Елена Пасюта.
Юных участников областного бала поздравил Виктор Пранюк, отметив, что Беларусь развивается стремительно, и молодежи нужно, не откладывая на будущее, находить свое место в жизни. «АЭС, космос — колоссальные проекты. Следующая пятилетка вновь станет прорывной для нашей страны. И именно вы, молодые люди, будете управлять этой страной. Глядя на вас, я абсолютно уверен, что наше будущее будет достойным», — такие слова адресовал молодежи заместитель председателя облисполкома.
«Счастливый билет на областной бал я получила благодаря своей активности, — поделилась студентка ГрГУ им. Я. Купалы Полина Болбат. — Университет дает широкие возможности в плане самореализации не только в науке и учебе. Можно участвовать в самых различных мероприятиях от университетского масштаба до республиканского. Мне интересно развиваться в разных сферах, это в будущем открывает большие возможности. И вот я здесь, танцую, это новый и очень интересный опыт для меня».
Вице-сержант кадетского училища Святослав Лис принимал участие в интеллектуально-творческой олимпиаде «Патриот», республиканском строевом смотре-конкурсе кадетской песни «Красная гвоздика». На областном молодежном балу оказался впервые, и считает это большой честью. Молодой человек, как и его дед, мечтает стать офицером.
Участники бала рассказали, что к празднику готовились, разучивали танцы и сегодня с успехом исполнили и вальс, и кадриль. -0-
Фото grodnonews.by.