Психолог развенчал четыре главных мифа о ночных кошмарах

Ночный кошмары знакомы каждому, но далеко не все понимают, что за ними стоит. Клинический психолог Григорий Мисютин развенчал четыре мифа о ночных кошмарах. По его словам, в основе этих снов — естественные психологические процессы, пишет aif.ru.