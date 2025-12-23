Психолог развенчал четыре главных мифа о ночных кошмарах

Ночный кошмары знакомы каждому, но далеко не все понимают, что за ними стоит. Клинический психолог Григорий Мисютин развенчал четыре мифа о ночных кошмарах. По его словам, в основе этих снов — естественные психологические процессы, пишет aif.ru.
«Как психолог, я часто слышу вопросы: “Почему мне снится одно и то же?”, “Это из-за стресса?”, “У меня травма?” Правда в том, что кошмары редко имеют одно объяснение. Чаще они — смесь тревог, внутренних конфликтов и незавершенных эмоциональных процессов», — пояснил специалист.
Большинство ночных кошмаров не связано с травмой и не предсказывает будущее. Они отражают текущие переживания и нерешенные эмоции. Повторяющиеся сны — это не «послание свыше», а способ мозга повторно проработать оставшиеся чувства, будь то стресс на работе, хроническая тревога или чувство вины.
Пугающие сны могут казаться мучительными, но на самом деле они помогают психике «разрядить» накопленные эмоции. Во сне активируются зоны памяти и эмоций, а участки мозга, отвечающие за контроль, снижают активность. Кошмар — это естественный механизм эмоциональной переработки, который, хоть и неприятен, служит нашему психическому здоровью.
