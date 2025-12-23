Новая клеточная модель поможет раскрыть сбои на первых стадиях беременности

В прошлом в силу этических и практических соображений у ученых не было возможности изучать те сигналы, которыми обмениваются эндометрий и зародыш, что не позволяло исследователям понять, как именно возникают сбои в процессе имплантации зародыша. Молекулярные биологи из США и Европы сделали большой шаг к решению этой проблемы, создав трехмерную клеточную культуру, идентичную по структуре и функциям эндометрию в организме беременной женщины.