Куда поступать, чтобы изучать робототехнику и автоматизацию

Часто, когда молодой человек стоит перед выбором будущей профессии или направления обучения, он не до конца осознает, что значит «быть инженером». Поэтому важно уже со школьных лет проявлять интерес к этой сфере: посещать технические кружки, робототехнические курсы, приобретать недорогие робототехнические наборы — все это помогает получить начальные навыки в области автоматизации и робототехники и понять, интересно ли это человеку. Чтобы стать успешным и востребованным специалистом в области автоматизации, необходимы те же навыки, что и в любой другой сфере — любовь к профессии, целеустремленность, постоянное развитие, стремление познавать новое и учиться.