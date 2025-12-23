Третье судно «Валдай» прибыло в Саратовскую область

В Саратовскую область доставлено третье судно «Валдай», названное в честь генерала Панфилова. Об этом сообщили в Telegram-канале «Володин. Саратов».
Отмечается, что третье судно «Генерал Панфилов» было построено на заводе в Нижнем Новгороде, где после завершения сборки провели пусконаладочные работы и технические испытания. Судно начнёт выполнять регулярные рейсы по Волге в период навигации 2026 года.
Пассажирские речные перевозки в Саратовской области были возобновлены в 2025 году после 30-летнего перерыва. В прошлом году два судна «Валдай» — «Юрий Гагарин» и «Пётр Столыпин» — перевезли около 28 тысяч пассажиров по маршруту Саратов-Маркс-Воскресенское-Вольск-Балаково.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил почётную грамоту внучке генерала Ивана Панфилова Алуе Байкадамовой, которая является директором Военно-исторического музея Вооружённых сил Казахстана.