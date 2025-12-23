Третье судно «Валдай» прибыло в Саратовскую область

Пассажирские речные перевозки в Саратовской области были возобновлены в 2025 году после 30-летнего перерыва. В прошлом году два судна «Валдай» — «Юрий Гагарин» и «Пётр Столыпин» — перевезли около 28 тысяч пассажиров по маршруту Саратов-Маркс-Воскресенское-Вольск-Балаково.