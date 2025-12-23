Новогодняя благотворительная акция «От всей души» стартовала в Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском городском дворце культуры дан торжественный старт новогодней благотворительной акции «От всей души», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участниками открытия стали более 650 человек. Для них подготовили большой праздничный концерт с участием заслуженных артистов и популярных исполнителей Беларуси, акцент в репертуаре был сделан на ностальгических композициях.
Светлана Каветская, одна из участниц открытия, отметила, что принимает участие в акции впервые, так как раньше, несмотря на пенсионный возраст, продолжала трудиться. «Но сейчас, когда трудовая деятельность завершена, хочется пообщаться с людьми и проникнуться праздничным настроением», — рассказала она.
Светлана Каветская добавила, что рада возможности участвовать в таких мероприятиях, ведь это позволяет лучше ощутить дух праздника.
На открытие акции пришла Нина Комик вместе с подругой Марией Шелест. Участницы поделились, что дружат с детства и активно посещают культурные мероприятия. «Буквально вчера мы были в театре, а сегодня участвуем в открытии акции», — рассказала Мария. Она также отметила: «Я уже не первый год участвую в “От всей души”. В прошлом году благодаря этой акции я посетила Большой театр и посмотрела балет “Щелкунчик”.
Подруги выразили радость от того, что в стране уделяется большое внимание старшему поколению. «Это просто замечательно. Теперь у нас свободная жизнь — дети выросли, внуки тоже уже самостоятельные. Мы свободны от работы, у нас много времени, и мы можем позволить себе отдыхать», — подчеркнула Нина Комик.
Торжественное открытие акции провела министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. Она отметила, что в эти дни особенно чувствуется единение старшего и молодого поколений.
Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский добавил, что в Минске проживает более 100 тыс. людей с инвалидностью и более 300 тыс. пожилых людей. Эти категории нуждаются в особой заботе. «Они ожидают этого праздника, и цель нашей новогодней благотворительной акции “От всей души” — оказать внимание, заботу и поддержку тем, кто особенно в ней нуждается. В рамках акции запланировано множество мероприятий: мы посещаем социальные пансионаты и территориальные центры социального обслуживания. Многие организации и предприятия откликнулись на призыв помочь пожилым людям и выразить им благодарность за их труд. Это наш золотой фонд, и мы понимаем, что именно эти люди внесли большой вклад в то, чтобы наша страна стала такой, какая она есть. Они работали на заводах и фабриках, создавали нашу Беларусь, и наш долг — позаботиться об этих людях, оказать им максимальное внимание и поздравить с Новым годом», — отметил он.
Акция «От всей души» стартует в Беларуси 23 декабря и продлится до 14 января. Она охватит более 1,6 млн человек в возрасте 65 лет и старше, проживающих в республике. В рамках мероприятия планируется участие более 27 тыс. пожилых граждан и волонтеров. Особые поздравления ждут 4,9 тыс. долгожителей, которые отметят свои юбилеи и дни рождения в этот период. -0-
