Новогодняя благотворительная акция «От всей души» стартовала в Минске

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский добавил, что в Минске проживает более 100 тыс. людей с инвалидностью и более 300 тыс. пожилых людей. Эти категории нуждаются в особой заботе. «Они ожидают этого праздника, и цель нашей новогодней благотворительной акции “От всей души” — оказать внимание, заботу и поддержку тем, кто особенно в ней нуждается. В рамках акции запланировано множество мероприятий: мы посещаем социальные пансионаты и территориальные центры социального обслуживания. Многие организации и предприятия откликнулись на призыв помочь пожилым людям и выразить им благодарность за их труд. Это наш золотой фонд, и мы понимаем, что именно эти люди внесли большой вклад в то, чтобы наша страна стала такой, какая она есть. Они работали на заводах и фабриках, создавали нашу Беларусь, и наш долг — позаботиться об этих людях, оказать им максимальное внимание и поздравить с Новым годом», — отметил он.