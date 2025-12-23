Напомним, телеканал BMFTV сообщил, что Франция принимает к сведению открытость Кремля к переговорам с Макроном и скоро решит, как действовать дальше. Нужно сказать, что в России не раз подтверждали готовность вести переговоры с любой страной по Украине и другим вопросам. Москва остается открытой, но диалог должен вестись на равных и быть максимально справедливым.