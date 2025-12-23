Власти Германии сдержанно отреагировали желание президента Франции Эммануэля Макрона провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung, применив неоднозначный термин «узколобо».
«Реакция Берлина на телефонные планы Макрона была узколобой. Соображения были приняты к сведению, сказал заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Мейер», — говорится в материале иностранного издания.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает решение якобы не значимым для мира и безопасности Европы.
Напомним, телеканал BMFTV сообщил, что Франция принимает к сведению открытость Кремля к переговорам с Макроном и скоро решит, как действовать дальше. Нужно сказать, что в России не раз подтверждали готовность вести переговоры с любой страной по Украине и другим вопросам. Москва остается открытой, но диалог должен вестись на равных и быть максимально справедливым.