В Германии неоднозначно прокомментировали желание Макрона позвонить Владимиру Путину

SZ: в ФРГ сдержанно отреагировали на планы Макрона позвонить Путину.

Источник: Комсомольская правда

Власти Германии сдержанно отреагировали желание президента Франции Эммануэля Макрона провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung, применив неоднозначный термин «узколобо».

«Реакция Берлина на телефонные планы Макрона была узколобой. Соображения были приняты к сведению, сказал заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Мейер», — говорится в материале иностранного издания.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает решение якобы не значимым для мира и безопасности Европы.

Напомним, телеканал BMFTV сообщил, что Франция принимает к сведению открытость Кремля к переговорам с Макроном и скоро решит, как действовать дальше. Нужно сказать, что в России не раз подтверждали готовность вести переговоры с любой страной по Украине и другим вопросам. Москва остается открытой, но диалог должен вестись на равных и быть максимально справедливым.

