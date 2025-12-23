Умер один из создателей мемориала «Хатынь» скульптор Валентин Занкович

На 89-м году умер знаменитый белорусский скульптор Валентин Занкович, который был автором многих известных работ в Беларуси.
«С прискорбием должен сообщить, что скончался лауреат Ленинской премии, премии Ленинского комсомола Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Валентин Павлович Занкович», — сообщил в своем телеграм-канале депутат Палаты Представителей Беларуси Александр Шпаковский.
Валентин Павлович Занкович родился в Минске 5 июня 1937 года. Он окончил Белорусский политехнический институт (архитектура) в 1959 году. Кроме того, получил образование в минском Театрально-художественном институте (скульптура) в 1975 году.
Среди самых известных работ мастера — произведения в мемориальных комплексах «Хатынь» и «Брестская крепость — герой», а также один из символом белорусской столицы — обелиск «Минск город-герой».
В свое время Занкович говорил «КП» о памятнике «Мужество» в цитадели Бреста.
— Я отдал на увековечивание подвига Брестской крепости 10 лет. Машеров говорил: «Вы создали нечто необыкновенное и потрясающее. И чем больше от сегодняшнего дня будет уходить времени, тем большую цену будет приобретать эта композиция», — вспоминал Занкович. — На открытии памятника народ просто плакал. Люди падали на колени и рыдали. Там было огромное количество ветеранов, иностранных гостей и многих других.
Ранее мы писали, что Беларусь помнит жертв трагедии в Хатыни, произошедшей 22 марта 1943 года: «Истекая кровью, мальчик слышал, как страшно кричали люди, горевшие заживо».
Также мы рассказывали, как Валентин Занкович показал свою скульптуру в честь Александра Лукашенко.