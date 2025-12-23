Умер один из создателей мемориала «Хатынь» скульптор Валентин Занкович

— Я отдал на увековечивание подвига Брестской крепости 10 лет. Машеров говорил: «Вы создали нечто необыкновенное и потрясающее. И чем больше от сегодняшнего дня будет уходить времени, тем большую цену будет приобретать эта композиция», — вспоминал Занкович. — На открытии памятника народ просто плакал. Люди падали на колени и рыдали. Там было огромное количество ветеранов, иностранных гостей и многих других.