Toyota зарегистрировала в России товарный знак Camry и еще два наименования

Японская автомобильная корпорация Toyota, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала три товарных знака в РФ: Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry. Об этом стало известно во вторник, 23 декабря, из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).