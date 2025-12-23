Toyota зарегистрировала в России товарный знак Camry и еще два наименования

Японская автомобильная корпорация Toyota, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала три товарных знака в РФ: Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry. Об этом стало известно во вторник, 23 декабря, из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент в конце марта текущего года из Японии. Товарные знаки регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг, который включает, в том числе, различные виды автомобилей.
Дата истечения действия товарных знаков — 31 марта 2035 года, передает ТАСС.
Ранее Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в РФ. Среди них — Picnic, Stralet, Toyota IQ, а также Raize.
До этого корпорация также зарегистрировала в РФ товарный знак Land Cruiser Prado. Эксперты отметили, что действие зарегистрированного товарного знака распространяется на широкий спектр транспортных средств: автомобили, внедорожники, фуры, автобусы, электромобили, а также на комплектующие и принадлежности к ним.
Помимо японской корпорации, южнокорейская компания Hyundai 17 ноября зарегистрировала в России 10 товарных знаков.