Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти США нашли наличные рубли в сейфе Джеффри Эпштейна

Из сейфа Эпштейна изъяли три купюры по 10 рублей и две — по 100 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Среди иностранных наличных, найденных в сейфе финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации, было обнаружено 230 российских рублей. Эта информация есть в опубликованных материалах дела, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.

Во вторник появились данные из изъятых из сейфа Эпштейна наличных: три купюры по 10 рублей и две — по 100 рублей. Кроме того, в сейфе хранились шесть купюр по 100 евро, 640 шведских крон (по 50 и 20), 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.

Напомним, Минюст США накануне опубликовал более 11 тысяч новых файлов по делу Эпштейна: 10 595 PDF, 419 видео, 21 таблицу Excel и четыре аудиозаписи, общий объем свыше 10 ГБ.

Более того, появились показания против президента США Дональда Трампа по делу Эпштейна. Отмечается, что новые документы якобы уличают главу Белого дома в изнасиловании женщины.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше