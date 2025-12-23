Власти США нашли наличные рубли в сейфе Джеффри Эпштейна

Среди иностранных наличных, найденных в сейфе финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации, было обнаружено 230 российских рублей. Эта информация есть в опубликованных материалах дела, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.
Во вторник появились данные из изъятых из сейфа Эпштейна наличных: три купюры по 10 рублей и две — по 100 рублей. Кроме того, в сейфе хранились шесть купюр по 100 евро, 640 шведских крон (по 50 и 20), 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.
Напомним, Минюст США накануне опубликовал более 11 тысяч новых файлов по делу Эпштейна: 10 595 PDF, 419 видео, 21 таблицу Excel и четыре аудиозаписи, общий объем свыше 10 ГБ.
Более того, появились показания против президента США Дональда Трампа по делу Эпштейна. Отмечается, что новые документы якобы уличают главу Белого дома в изнасиловании женщины.