В Москве будут судить россиянина, готовившего теракт ко Дню Победы

Главк СК по Москве сообщает, что завершил расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова* (внесен в России в список террористов и экстремистов), который готовил террористический акт в преддверии Дня Победы.

Следствие установило, что Бызов* разделял праворадикальные националистические взгляды, распространял в Интернете материалы, направленные на оправдание террористической деятельности, а также по заданию воюющей на стороне Украине запрещенной в России террористической организации и за обещанное вознаграждение в 5 тысяч долларов США в криптовалюте согласился совершить террористический акт 9 мая 2025 года вблизи военного объекта на территории Московской области.

Обвиняемый должен был забрать из тайника взрывное устройство, установить его в назначенном месте и привести в действие дистаннционным способом. Кроме этого Бызов* вел наблюдение за объектом и передавал сведения куратору.

В итоге силовики задержали мужчину на стадии приготовения к теракту, изъяли самодельное взрывное устройство и телефон с перепиской с куратором.

«Уголовное дело в отношении Бызова* после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении следствия. В отношении куратора и иных лиц дело выделено в отдельное производство.

* — Лицо, внесенное в России в реестр террористов и экстремистов.