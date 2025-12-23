В Москве будут судить россиянина, готовившего теракт ко Дню Победы

Следствие установило, что Бызов* разделял праворадикальные националистические взгляды, распространял в Интернете материалы, направленные на оправдание террористической деятельности, а также по заданию воюющей на стороне Украине запрещенной в России террористической организации и за обещанное вознаграждение в 5 тысяч долларов США в криптовалюте согласился совершить террористический акт 9 мая 2025 года вблизи военного объекта на территории Московской области.