В отношении владелицы приюта под Ростовом возбудили уголовное дело

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении владелицы приюта, в котором погибли сотни животных. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.
Ситуация с приютом стала достоянием общественности в воскресенье, 21 декабря. В этот день туда приехали зоозащитники, чтобы проведать его обитателей. Они и раньше привозили в приют корм и средства по уходу. Однако вместо привычной картины волонтеры обнаружили около 200 погибших животных — в основном, собак и кошек, но были также еноты, песцы, лисицы и ворон.
Зоозащитники забрали часть выживших и обратились в правоохранительные органы. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что питомцы были брошены на произвол судьбы как минимум полгода.
— Животные находились без надлежащего ухода, пищи и воды, что привело к их гибели и увечьям. Также выяснилось, что с 2023 года владелица приюта под предлогом помощи животным организовала деятельность фонда и неоднократно объявляла сборы благотворительных средств на содержание и лечение питомцев. Однако полученные пожертвования, по предварительным данным, не были использованы ею по назначению, а животным не обеспечивались необходимые условия содержания, — говорится в сообщении.
Владелица приюта признала, что в последнее время оставила кошек и собак без должного ухода. Оправдывалась тем, что у нее заболела мама.
В ближайшее время будет проведено исследование, которое поможет установить точные причины гибели питомцев. А пока в отношении хозяйки приюта возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными из корыстных побуждений.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.