В отношении владелицы приюта под Ростовом возбудили уголовное дело

— Животные находились без надлежащего ухода, пищи и воды, что привело к их гибели и увечьям. Также выяснилось, что с 2023 года владелица приюта под предлогом помощи животным организовала деятельность фонда и неоднократно объявляла сборы благотворительных средств на содержание и лечение питомцев. Однако полученные пожертвования, по предварительным данным, не были использованы ею по назначению, а животным не обеспечивались необходимые условия содержания, — говорится в сообщении.