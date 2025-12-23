Создать праздничное настроение и сказать спасибо. Павлюченко об акции «От всей души»

Наталия Павлюченко отметила, что в само название акции «От всей души» заложен глубокий смысл. В эти дни старшее и молодое поколения объединяются, чтобы создать праздничное настроение друг для друга. Министр напомнила, что акция была инициативой Президента и проходит в стране уже в четвертый раз. «Мы видим, что с каждым годом она набирает все больше оборотов. В прошлом году в ней участвовало полмиллиона граждан. Прошли очень трогательные и теплые встречи, и в этом году, уверена, будет еще теплее», — сказала Наталия Павлюченко.