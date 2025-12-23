Создать праздничное настроение и сказать спасибо. Павлюченко об акции «От всей души»

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция «От всей души» призвана создать у старшего поколения атмосферу праздника и вновь сказать ему спасибо за труд. Таким мнением поделилась министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко перед открытием акции в Минском городском дворце культуры, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наталия Павлюченко отметила, что в само название акции «От всей души» заложен глубокий смысл. В эти дни старшее и молодое поколения объединяются, чтобы создать праздничное настроение друг для друга. Министр напомнила, что акция была инициативой Президента и проходит в стране уже в четвертый раз. «Мы видим, что с каждым годом она набирает все больше оборотов. В прошлом году в ней участвовало полмиллиона граждан. Прошли очень трогательные и теплые встречи, и в этом году, уверена, будет еще теплее», — сказала Наталия Павлюченко.
По ее словам, акция «От всей души» набирает популярность и в регионах. «Сегодня, в день старта, во всех уголках нашей страны проходят замечательные мероприятия, где с добрым настроением наши бабушки и дедушки встречаются нарядными и красивыми. Мы, в свою очередь, готовы сказать слова благодарности за их трудовой и жизненный путь, за то, что они нас воспитали и вырастили, а также подарить им положительные эмоции», — поделилась министр.
Наталия Павлюченко рассказала, что сегодня в Беларуси проживает более 1,6 млн человек в возрасте 65 лет и старше. Акцию готовили с пониманием того, что старшее поколение разное. В ходе акции уделят внимание долгожителям, которым 90 лет и более, а также более молодым пенсионерам. «Мы подбирали разнообразные мероприятия: замечательные концертные площадки или новогодние баллы. Мы знаем, что во всех уголках страны есть те, кто занимается танцами», — отметила она.
Министр подчеркнула, что в этом году большой интерес к акции проявили общественные организации, объединения и партии. «Они, уже консолидировав усилия, предлагают нам различные мероприятия. Это очень важно, ведь это значит, что акция развивается», — подчеркнула Наталия Павлюченко.
Она напомнила, что внимание старшему поколению уделяется не только в праздничный период. Пенсионеры круглогодично получают разнообразную поддержку. Например, содействие в занятости для тех, кто хочет продолжать трудиться. «Мы создаем условия для того, чтобы они работали и не хотели уходить из социума. Это различные инструменты, например гибкие графики», — добавила министр.
Для тех, кто работать уже не может или не хочет, есть возможность занять свободное время в территориальных центрах социального обслуживания — это различные клубы и группы. «У нас очень большой спрос на активные виды спорта, игры, физкультуру, дыхательную гимнастику и реабилитацию. Мы стараемся поддерживать эти инициативы и слышать каждое желание старшего поколения. Ведь ключевое — это забота и поддержка», — подытожила Наталия Павлюченко. -0-