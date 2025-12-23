И цифра будет только расти: европейские страны отмечают засилье мигрантов

— Они бы поменяли свое поведение, как и предыдущее поколение 1990−2005 годов. Но они попали совершенно не туда, куда стремились. Думали, что попадут в материальный достаток, а оказались в «джунглях». Да, они больше не умирают с голоду, но они обижены на все это. Видят, что «витрины западного общества» померкли. Но есть благополучные слои, которые живут в красивых больших домах, ездят на хороших автомобилях. Они это видят, их это раздражает, и они понимают, что они нечто совершенно чужое всей этой реальности. И вот тут произошел взрыв исламизации, — объясняет Колташов. — Они сказали себе: так это же «шайтаны», это же «дьявольские отродья», которых мы должны победить с помощью нашей веры. И пошла вот эта «новая» исламизация, потому что имамы и проповедники с ними не плывут на этих надувных лодках через Средиземное море. Муллы остаются там, где они есть, и у них все хорошо. А плывут люди, которые ищут материального благополучия.