И цифра будет только расти: европейские страны отмечают засилье мигрантов

Согласно последним статистическим исследованиям, мусульманское население Евросоюза составляет шесть процентов. И, по заявлениям многих экспертов, эта цифра будет только расти и скоро достигнет показателя в 20 процентов в некоторых странах. Среди явных причин такого явления можно выделить мягкую миграционную политику ЕС в последние годы, низкую рождаемость в семьях коренных европейцев. Подробнее о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».
Вспоминаются слова министра иностранных дел Объединненных Арабских Эмиратов Абдаллы бин Заида аль Нахайяна, сказанные в 2017 году на Саммите в Эр-Рияде, проходившем под лозунгом «Вместе мы сможем все предотвратить»: «Настанет день, когда число радикальных экстремистов и террористов в Европе взлетит до небес. Не только из-за политкорректности и слабости ваших лидеров, но также и потому, что ваши лидеры полагают, что знают Ближний Восток и ислам лучше, чем мы. Простите меня, но они не знают ничего». С тех пор прошло восемь лет, а ситуация с мигрантами из арабских и мусульманских стран в Европе только ухудшилась.
По сообщениям многих СМИ, переселенцы тихо, а иногда и громко, отказываются социализироваться, устанавливают свои порядки, вводят законы шариата в местах своего проживания, «отличаются» негласным лидерством в списках организованной преступности, притесняют коренное население. Безусловно, задним умом все крепки, но мысль о том, что всех этих проблем можно было избежать, наверняка посещает даже депутатов Европарламента и Еврокомиссии. Возможно, исправить уже ничего нельзя, но окончательно испортить еще можно. Какое же будущее ждет Старый Свет?
Причины миграции.
Нельзя не упомянуть и то, что начиная с 1990-х годов страны коллективного Запада пытались привнести свою демократию в государства, где устоялись тоталитарные и авторитарные режимы, попутно с надеждой поглядывая на огромные запасы углеводородов и других ресурсов. Под таким нажимом, через интервенцию и гражданские войны, сменилась власть в Ираке, Ливии, Египте, Тунисе, Йемене и Сирии.
Политолог, президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин считает, что основная причина исламизации Европы как раз кроется в политических событиях ближневосточных конфликтов.
— Дело в том, что, свергнув легитимный режим в Ливии, Соединенные Штаты Америки после 2011 года сделали «барьер просачивания» мигрантов в сторону Европы. Об этом еще при жизни говорил Муаммар аль Каддафи, лидер Ливии: если его страна, не дай бог, будет уничтожена или падет, то падет и стена, отделяющая поток мигрантов из стран Магриба и Черной Африки в Европу. Его предсказание сбылось, — объясняет Самонкин. — Мы прекрасно помним, как в 2015 и 2016 годах, когда Россия и многие другие страны воевали против радикального терроризма на территории Сирии, огромное количество мигрантов хлынуло в Евросоюз. Причем среди них были сторонники радикальных идей, которые взяли с собой террористическую карту воздействия, то есть Старый Свет сотрясали террористические акты — в Париже, Берлине, Лондоне.
По словам политолога, исламизация Европы связана именно с тем, что американская демократия, разрушив Ближний Восток, сделала миграцию людей оттуда в европейские страны вынужденной. В арабско-мусульманских странах невозможно было находиться по причине бесконечных кровопролитных конфликтов, борьбы одних группировок с другими за политическую власть.
— И вот отсюда корень исламизации как раз разросся. Сейчас Европа, когда-то мощная, христианская, католическая, которая подарила миру выдающихся военных, полководцев, ученых, художников, в первую очередь в эпоху Ренессанса, очень сильно деградировала. Когда традиционные ценности ставятся на второй и третий план, а вместо этого мы видим разрушение основ традиционализма. Поэтому исламизацию надо воспринимать как фактор негативной политики коллективного Запада — и США в первую очередь, — отмечает Самонкин.
Другое мнение у экономиста, политолога, директора Института нового общества Василия Колташова. По его словам, арабские революции 2010-х годов — не причина, а механизм, то есть своеобразный повод для исламской миграции, которым воспользовались при ослаблении контроля со стороны европейских стран.
— Мигранты и так переселялись в ЕС, либо влекомые какими-то организациями или ведомые поиском работы, либо выталкиваемые социальным кризисом у себя на родине, например катастрофой в Ливии, войной в Сирии, сложным положением в Марокко и Тунисе. Они ведь с тем же успехом могли попытаться, например, переехать в центры исламского мира, в Саудовскую Аравию, Турцию или Объединенные Арабские Эмираты, — объясняет Колташов. — Но дело в том, что они устремлялись в Европейский Союз вовсе не ради ради ислама. Они стремились туда для того, чтобы улучшить свой рацион и прикоснуться к западным стандартам жизни, то есть попасть в общество потребления.
Треть — мигранты: в Госдуме назвали число людей, участвующих в дропперстве в России.
Однако, по словам Колташова, тут возникла проблема. Они добрались до общества потребления, «витрин германского, французского, английского, испанского и прочего капитализма», и выяснилось, что витрины больше не сверкают.
— Выяснилось, что новых рабочих мест для этих людей нет и социализацию их никто не собирается проводить, ну исключая, может быть, Германию. Также они узнали, что находятся там на дне или где-то внизу экономической лестницы и им «ничего не светит». Это в первую очередь касается Франции, — рассказал Колташов.
Витрины западного общества померкли.
Эксперт отметил важную особенность. По его словам, еще 20−30 лет назад молодые люди из семей арабских мигрантов, в том числе из стран Магриба, были не очень религиозны. Но выяснялось, что Франция экономически уже не та, Пятая республика ничего им дать уже не может, ни работы, ни образования, и вообще никто ими не занимается. Они бы отшатнулись в массе своей от ислама, если бы с ними провели соответствующую работу.
— Они бы поменяли свое поведение, как и предыдущее поколение 1990−2005 годов. Но они попали совершенно не туда, куда стремились. Думали, что попадут в материальный достаток, а оказались в «джунглях». Да, они больше не умирают с голоду, но они обижены на все это. Видят, что «витрины западного общества» померкли. Но есть благополучные слои, которые живут в красивых больших домах, ездят на хороших автомобилях. Они это видят, их это раздражает, и они понимают, что они нечто совершенно чужое всей этой реальности. И вот тут произошел взрыв исламизации, — объясняет Колташов. — Они сказали себе: так это же «шайтаны», это же «дьявольские отродья», которых мы должны победить с помощью нашей веры. И пошла вот эта «новая» исламизация, потому что имамы и проповедники с ними не плывут на этих надувных лодках через Средиземное море. Муллы остаются там, где они есть, и у них все хорошо. А плывут люди, которые ищут материального благополучия.
По словам Колташова, мигранты делают вывод, что Европа погибает, потому как она находится на нравственно неверном пути.
— Мигранты говорят про себя, что это они истинно веруют и совершают намаз положенное количество раз. У некоторых из них там шишка на лбу даже, хотя это неправда, они в основном не очень религиозны, а скорее агрессивны, озлоблены, не знают ислама на самом деле и не очень им интересуются, — отмечает Колташов.
Собираются в группы.
По словам Василия Колташова, в странах Европейского Союза, а также в Великобритании, возникла ситуация, когда религиозно-окрашенные структуры мигрантов заменяют местные власти, полицию, суд.
— Они говорят, что у этих местных какой-то сложный закон, непонятный простому человеку, особенно тому, кто приплыл на лодке через Средиземное море, это дьявольский закон. Есть законы шариата, они простые, любой человек, который не умеет читать и писать, может понять эти законы и запомнить их. А многие ведь из них без документов, то есть они же «безбумажники» — это такая категория в Европейском Союзе. Люди, которые годами живут без необходимых документов. Когда они понимают, что вокруг крутятся деньги, а у них даже паспорта нет, легально на работу не берут, спят в каких-то подворотнях, зачастую торгуют наркотиками, — рассказывает Колташов. — В этой ситуации единственный, кто им предлагает приемлемое положение, — это исламские фундаменталисты. Так формируется и расширяется такая социальная сеть, которая периодически проводит террористические акты во Франции, ответственна за различного рода насильственные преступления и грабежи.
А дальше, по словам Колташова, появляется идея, что в ситуации, когда мигрантов отторгают и унижают, они должны эту землю сделать «землей правоверных» и должны их превзойти, их должно стать больше, должны стать организованее.
— И здесь возникают уже и действия, которые совершенно не считаются с европейским или религиозным законом. Они осуществляют преступную торговлю, организуют теракты, — объясняет директор Института нового общества.
Религиозный цивилизационный конфликт неизбежен.
Василий Колташов считает, что исламизация будет продолжаться на фоне демографического кризиса Европы и в конечном итоге может привести к конфликту по причине перехода экономической миграции в состояние социального и культурного отторжения Европы под лозунгом: «Раз вы не хотите нам дать своего процветания, раз вы нас держите в таком положении, то мы возьмем все сами».
— А ведь надо сказать, что европейская экономика еще и деградирует уже давно. И особенно сильно с момента начала санкционной войны против России, — объясняет Колташов. — Есть ощущение конфликта и у местных жителей, по крайней мере в Испании. Мы это видели вот совсем недавно, когда в этой стране были драки и массовые выступления против нелегальной миграции, в том числе и против того, что нелегальные мигранты захватывают имущество, квартиры и дома испанцев. И ничего с ними нельзя сделать по законам. В Испании это называют «окупас», то есть оккупирующие недвижимость.
По словам Колташова, таких конфликтов будет больше, в первую очередь из-за отсутствия безопасности для женщин на улицах, а также, возможно, в конкуренции за рабочие места.
— Но пока ситуация выглядит как такой притушенный конфликт. Однако «вспышка» в Испании показала, что он очень легко может не просто разгораться, а чуть ли не взрываться, — отмечает Колташов.
Политолог, президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин считает, что в ближайшее время Европейский Союз будет трансформироваться, потому что те страны, которые не согласны с однополярной гегемонией, будут уходить в сторону альтернативной интеграции, к примеру, с подобной позицией по таким вопросам сейчас активно показывает себя Венгрия.
— Или могу представить, что Евросоюз ждет окончательное забвение. Как поздний Советский Союз, он будет разрушен на отдельно взятые независимые государства. Сейчас Запад переживает не очень хорошие времена тотального кризиса, примерно такого же, какой был и в нашей стране с конца 1980-х годов, когда у нас пошла перестройка. Примерно такая же перестройка идет на территории Европы, — отмечает политолог Юрий Самонкин. — И исламизация — это еще один фактор, который может уничтожить некогда могущественный христианско-католический центр силы в лице Европы.
* Генгам — город на севере Франции.
КСТАТИ.
Согласно рефендуму за 23 июня 2016 года, Великобритания покинула состав ЕС. Таким образом Лондон ужесточил правила въезда в страну из ЕС. Однако это не помогло избежать въезда нелегалов. По информации СМИ, с 2018 года через пролив Ла-Манш перебрались около 180 тысяч нелегалов.
ИСТОРИЯ.
«Арабская весна» или арабские революции — массовые движения социального протеста в 2010—2013 годах, а также в 2018—2020 годах, проходившие в ряде арабских стран (Тунис, Египет, Йемен, Бахрейн, Алжир, Марокко, Иордания, Ирак, Судан, Ливан, Ливия, Сирия). Попытки проведения антиправительственных манифестаций имели место в ОАЭ, Кувейте, восточных районах Саудовской Аравии. Волнения получили свое название по аналогии с названием революций «Весна народов» 1848−1849 годов, которое распространилось среди журналистов, освещавших протесты. Глубинные причины протестов «арабской весны» заключались в наличии острых социально-экономических проблем: безработица, низкий уровень жизни, отсутствие социальных лифтов и жизненных перспектив для значительной части молодых людей (в возрасте до 30 лет), которые в арабских странах составляли (и до сих пор составляют) от 50 процентов населения и выше.
СПРАВКА.
14 марта 2024 года Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища, чтобы упростить их последующую высылку за пределы ЕС. Пакт также упрощает порядок высылки из европейских стран всех остальных лиц, которым отказано в убежище или виде на жительство. Кроме того, вводится обязательный принцип квотного расселения мигрантов по странам Евросоюза, однако их число богатые страны ЕС могут сократить, внося пеню в бюджет ЕС за каждого непринятого мигранта. Доходы от этих мер должны быть направлены на оборудование границ ЕС и миграционных лагерей. 2 декабря в Брюсселе приняли закон, согласно которому ЕС будет лишать торговых преференций третьи страны, отказывающиеся принимать обратно своих граждан, которым европейцы отказали в убежище.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы закон, призванный ограничить пребывание трудовых мигрантов в стране сроком их трудового договора. Подробнее об инициативе — в материале «Вечерней Москвы».