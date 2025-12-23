КОММЕНТАРИЙ: Как в Беларуси будут развивать инновационную сферу в ближайшие пять лет

В Беларуси утверждена Государственная программа инновационного развития на 2026−2030 годы. В планах развитие всех секторов экономики с использованием новых технологий, производство наукоемкой продукции, развитие инновационной инфраструктуры. За пять лет Беларусь планирует достичь весомых результатов в сфере инноваций. О новшествах программы рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий.
Чего ждать в сфере инноваций к 2030 году?
В будущей пятилетке будут реализованы проекты и внедрены в производства инновационные технологии в промышленности, агропромышленном комплексе, пищевой промышленности, биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии. На реализацию инновационных проектов и мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры в рамках государственной программы будет направлено около Br7 млрд. Планируется, что к 2030 году доля инновационно активных организаций в общем числе обследованных организаций обрабатывающей промышленности вырастет до 45%, доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта — до 39%, доля отгруженной инновационной продукции новой для внутреннего или мирового рынка в общем объеме отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) организаций обрабатывающей промышленности — до 57,2%.
Планируется, что в результате реализации мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры к 2030 году удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной резидентами технопарков продукции вырастет до 54,5%, а удельный вес организаций — резидентов технопарков, осуществлявших затраты на инновации, в общем их числе — до 83%.
Расширяется круг участников госпрограммы инновационного развития.
По словам Дениса Коржицкого, новая госпрограмма содержит ряд важных нововведений по сравнению с действующей в 2021—2025 годах. Изменения призваны повысить эффективность государственной программы, расширить круг ее участников и связаны с заказчиками, исполнителями, механизмом реализации, критериями включения, финансирования и другими важными вопросами ее реализации.
Так, расширяется круг участников государственной программы, вовлекаются новые заказчики и исполнители. Вводится новый вид проектов — локальные, представляющие собой инновационные проекты малых организаций и субъектов среднего предпринимательства, направленные на развитие соответствующих отраслей экономики (видов экономической деятельности) и/или регионов. Данный вид проектов вводится в целях предоставления возможности малым организациям и субъектам среднего предпринимательства получить возможность финансирования на возвратной основе их инновационных проектов, а также воспользоваться рядом налоговых льгот и преференций за счет участия в программе.
Государственной программой расширен круг ее заказчиков за счет научно-технологических парков, в уставном фонде которых доля собственности государства и (или) организаций республиканской и (или) коммунальной формы собственности составляет более 50%, а также администраций свободных экономических зон, Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» (в отношении локальных проектов).
Еще одно изменение — теперь государственной программой предусмотрено два уровня принятия решений. В отношении республиканских и комплексных проектов, мероприятий программы — Советом Министров, в отношении локальных проектов — ГКНТ. Разноуровневость позволяет более оперативно вносить изменения в соответствующие перечни и решения при возникновении такой необходимости.
Решения будут приниматься оперативнее.
В числе нововведений — снижение требований и повышение оперативности принятия решений. По отношению к республиканским и комплексным проектам, в рамках которых предусмотрено применение предназначенных для первоочередной реализации сквозных приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности и (или) критических технологий, применяются пониженные критерии для включения в госпрограмму. А именно создание и внедрение новых технологий и (или) производство новой для Беларуси продукции, организация технологического процесса, обеспечивающего средний уровень добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный среднему уровню по соответствующему виду экономической деятельности в стране либо превышающий этот уровень. Данное нововведение стимулирует заказчиков и исполнителей госпрограммы к реализации инновационных проектов, основанных на наиболее современных технологиях, имеющих приоритетное значение для развития Беларуси.
«А повышение оперативности принятия решений достигается за счет принятия разных нормативных правовых актов по отношению к различным видам проектов. В частности, Совет Министров утверждает перечень республиканских проектов, принимает решения о реализации комплексных проектов, определяет перечень мероприятий, ГКНТ как ответственный заказчик утверждает перечень локальных проектов», — отметил Денис Коржицкий.
Единая среда для инноваций без административных барьеров.
Важный аспект — бесшовность внедрения новшеств. Государственной программой предусматривается возможность реализации комплексных проектов. Они состоят из взаимоувязанных по целям, задачам и выпускаемой продукции мероприятий, реализуются в виде не менее двух инновационных проектов, а также, при необходимости, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по разработке соответствующих технологий (товаров). «Проводимые в процессе реализации комплексного проекта НИОК (Т)Р не могут быть частью государственных программ научных исследований или государственных научно-технических программ, что предоставляет исследователям дополнительные возможности для реализации своих идей вне рамок. Комплексным проектом создается единая среда без административных барьеров, позволяющая реализовать все стадии инновационного процесса. Это обеспечивает условия для создания, совершенствования и коммерциализации научных разработок», — подчеркнул председатель ГКНТ.
Также совершенствуются подходы к оценке эффективности государственной программы. По инициативе Комитета государственного контроля применяемые в действующей госпрограмме подходы к оценке эффективности были скорректированы в сторону ужесточения. В частности, введены дополнительные показатели, отражающие плановое и фактически выполненное количество этапов инновационных проектов, фактический объем их финансирования за счет бюджета, плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.
Валерия ГАВРИЛОВА,
БЕЛТА. -0-