КОММЕНТАРИЙ: Как в Беларуси будут развивать инновационную сферу в ближайшие пять лет

В числе нововведений — снижение требований и повышение оперативности принятия решений. По отношению к республиканским и комплексным проектам, в рамках которых предусмотрено применение предназначенных для первоочередной реализации сквозных приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности и (или) критических технологий, применяются пониженные критерии для включения в госпрограмму. А именно создание и внедрение новых технологий и (или) производство новой для Беларуси продукции, организация технологического процесса, обеспечивающего средний уровень добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный среднему уровню по соответствующему виду экономической деятельности в стране либо превышающий этот уровень. Данное нововведение стимулирует заказчиков и исполнителей госпрограммы к реализации инновационных проектов, основанных на наиболее современных технологиях, имеющих приоритетное значение для развития Беларуси.