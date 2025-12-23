Суд уменьшил почти в два раза залог экс-главе «Укрэнерго» Кудрицкому

Кудрицкому предъявлены обвинения в присвоении активов в особо крупном объеме и легализации доходов, полученных незаконным путем. По версии следствия, бывший глава «Укрэнерго» в сговоре с предпринимателем Игорем Гринкевичем незаконно присвоили деньги государственной компании в период проведения тендеров на работы по восстановлению объектов энергосистемы.