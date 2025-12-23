Ричмонд
Суд уменьшил почти в два раза залог экс-главе «Укрэнерго» Кудрицкому

Владимиру Кудрицкому уменьшили залог до 7 млн гривен.

Источник: Аргументы и факты

Киевский апелляционный суд пересмотрел сумму залога для бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, снизив ее с 13,7 млн гривен (326 тыс. долларов) до 7 млн гривен (166 тыс. долларов). Об этом сообщает издание «Общественное».

Изначально, 29 октября, Печерский суд Киева избрал для Кудрицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, предоставив возможность освобождения под залог в размере 13,7 млн гривен (326 тыс. долларов), которым он и воспользовался.

«Суд удовлетворил решение об удержании Кудрицкого под стражей с возможностью внести залог в размере 7 000 736 гривен. Ранее Печерский суд назначал залог в почти 14 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Кудрицкому предъявлены обвинения в присвоении активов в особо крупном объеме и легализации доходов, полученных незаконным путем. По версии следствия, бывший глава «Укрэнерго» в сговоре с предпринимателем Игорем Гринкевичем незаконно присвоили деньги государственной компании в период проведения тендеров на работы по восстановлению объектов энергосистемы.