Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минскэнерго» напомнило о правилах использования новогодних гирлянд

«Чтобы сделать праздник безопасным, стоит выбирать только качественную продукцию с сертификатами, проверять украшения перед установкой и не перегружать сеть», — рассказали на предприятии и порекомендовали использовать гирлянды только по назначению — для дома или улицы.

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В «Минскэнерго» напомнили правила использования новогодних гирлянд, сообщает БЕЛТА.

Совсем скоро наступит волшебное время новогодних праздников, и важно, чтобы дом был не только красивым, но и безопасным. «Чтобы сделать праздник безопасным, стоит выбирать только качественную продукцию с сертификатами, проверять украшения перед установкой и не перегружать сеть», — рассказали на предприятии и порекомендовали использовать гирлянды только по назначению — для дома или улицы.

В «Минскэнерго» также призвали не оставлять гирлянды включенными на ночь. Кроме того, нужно беречь провода от повреждений и держать украшения подальше от источников тепла (батарей, каминов и т.п.).-0-