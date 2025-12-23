«Минскэнерго» напомнило о правилах использования новогодних гирлянд

Совсем скоро наступит волшебное время новогодних праздников, и важно, чтобы дом был не только красивым, но и безопасным. «Чтобы сделать праздник безопасным, стоит выбирать только качественную продукцию с сертификатами, проверять украшения перед установкой и не перегружать сеть», — рассказали на предприятии и порекомендовали использовать гирлянды только по назначению — для дома или улицы.