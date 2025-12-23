Ричмонд
Премьер Италии Мелони заявила, что 2026 год будет «гораздо хуже» 2025-го

Премьер Италии Джорджа Мелони во вторник, 23 декабря, на церемонии поздравления с наступающими праздниками заявила, что подходящий к концу 2025 год был непростым, но грядущий 2026-й будет гораздо хуже.

— Советую вам правильно отдохнуть в эти праздники, потому что мы увидимся через несколько дней, чтобы продолжить давать ответы этой невероятной стране, — передает слова главы итальянского правительства YouTube-канал руководства совета министров республики.

По данным СМИ, в Европейском союзе назвали премьер-министра Италии «убийцей» плана по изъятию российских активов. Незадолго до этого появилась информация о том, что Мелони выражает беспокойство по поводу возможных негативных финансовых и юридических последствий такого шага в будущем.

Президент Франции Эммануэль Макрон также признал, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. Подобные действия, как он считает, приведут к «началу полного хаоса».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сообщил, что вопрос о конфискации замороженных на Западе российских активов больше не планировалось обсуждать на саммите объединения в Брюсселе.

