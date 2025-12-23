Премьер Италии Мелони заявила, что 2026 год будет «гораздо хуже» 2025-го

По данным СМИ, в Европейском союзе назвали премьер-министра Италии «убийцей» плана по изъятию российских активов. Незадолго до этого появилась информация о том, что Мелони выражает беспокойство по поводу возможных негативных финансовых и юридических последствий такого шага в будущем.