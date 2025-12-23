Ричмонд
Доктор Мясников рассказал, как сам сохраняет здоровье сердца

Врач привёл безопасные и эффективные схемы, которые точно работают для сохранения здоровья сердца.

Источник: Аргументы и факты

Доктор Мясников дал универсальный рецепт для тех, кто хочет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Чтобы не стареть, двигайтесь по 40 минут в день пять раз в неделю», — заявил доктор Мясников в эксклюзивном интервью aif.ru.

По словам врача, он сам живет согласно этим рекомендациям и видит, как они приносят пользу.

Врач отметил, что наибольшую пользу сердцу приносят аэробные нагрузки. Он пояснил, что подъём тяжестей может быть опасен для людей с сердечными заболеваниями, так как способен спровоцировать воспалительные процессы.

В качестве безопасных и эффективных вариантов Мясников назвал ходьбу, бег, плавание, езду на велосипеде, лыжи, а также упражнения с собственным весом.

Ранее медики назвали пять роковых ошибок, которые повысят риск инфаркта в праздники.