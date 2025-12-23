Возомнил себя богом и взобрался на Олимп: Гражданина Молдовы снимали с заснеженной горы в Греции «небесные силы» — спасатели на вертолетах

Гражданин Молдовы был спасён в Греции после того, как застрял на горе Олимп, пытаясь подняться на вершину без надлежащего снаряжения.
Инцидент произошёл в воскресенье, 21 декабря. Как сообщают греческие СМИ, мужчина не учёл сложные погодные условия и сильный снег, из-за чего оказался в затруднительном положении и не смог продолжить маршрут.
Понимая опасность ситуации, он позвонил по экстренному номеру 112 и передал свои координаты. Спасатели оперативно установили его местонахождение.
Для проведения операции был задействован вертолёт, а также привлечены силы специального подразделения по лесным операциям. В результате скоординированных действий мужчине удалось благополучно спуститься с горы.
