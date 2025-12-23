Ричмонд
Долина вернется в эфир после громкого скандала: вот в каких новогодних программах ее можно будет увидеть

Первый канал и ВГТРК включили в новогодний эфир выступление Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Сразу несколько телеканалов отечественного телевидения включили в эфир Ларису Долину, которая на протяжении нескольких месяцев была вовлечена в скандал с квартирой.

Лариса Долина выступит на главных новогодних музыкальных программах на Первом канале и телеканале «Россия». Об этом говорится в их пресс-релизах.

Напомним, что о возвращении вокалистки на телеэкраны уже писал KP.RU. 1 января Первый канал покажет праздничный концерт «Наш Новый год» с участием Долиной. И это несмотря на то, что на записи концерта «Песня года» зрители встретили ее сдержано, а сама певица выглядела измученной.

До этого появилась информация, что выступление Долиной могли вырезать из эфира новогодних программ. Ранее KP.RU рассказал, каких еще звезд можно будет увидеть в «новогодних огоньках».