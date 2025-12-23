Долина вернется в эфир после громкого скандала: вот в каких новогодних программах ее можно будет увидеть

Напомним, что о возвращении вокалистки на телеэкраны уже писал KP.RU. 1 января Первый канал покажет праздничный концерт «Наш Новый год» с участием Долиной. И это несмотря на то, что на записи концерта «Песня года» зрители встретили ее сдержано, а сама певица выглядела измученной.