Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор Мясников назвал главную опасность для здоровья нации

Сладкие газированные и энергетические напитки крайне вредны для подрастающего поколения, так что их можно назвать главной угрозой «здоровья нации». Об этом заявил доктор и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном».

Сладкие газированные и энергетические напитки крайне вредны для подрастающего поколения, так что их можно назвать главной угрозой «здоровья нации». Об этом заявил доктор и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном».

— Из-за сладких газированных напитков могут развиваться сахарный диабет и ожирение, которые, в свою очередь, провоцируют инфаркты, инсульты и онкологические заболевания, — подчеркнул кардиолог.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, теперь должна содержать предупреждение об опасности их злоупотребления.

Глава государства ранее подписал закон, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Штрафы для граждан составляют от 30 до 50 тысяч рублей.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник также предложил продавать энергетики отдельно от безалкогольных напитков, чтобы подчеркнуть их опасность для здоровья.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее сообщал, что в марте 2025 года в силу вступил закон о запрете продажи подобных напитков детям. Он подчеркнул, что это позволит предотвратить возможные заболевания.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше