Обнаружено 28 древних погребений на маршруте строительства дороги в обход Борисоглебска

Четырехполосная дорога протяженностью 15 км будет иметь проезжую часть шириной 14 м и трехметровую разделительную полосу. Предусмотрено строительство четырех транспортных развязок в разных уровнях с путепроводами, а также возведение 30-пролетного моста длиной 1 км через реку Ворону. Строительство участка началось в сентябре 2025 года. К концу декабря разработано порядка 3 тыс. куб. м выемки и отсыпано более 118 тыс. куб. м насыпи.