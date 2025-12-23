Житель Китая продал свою невесту в рабство в Мьянме за 500 тыс. рублей

Суд в Китае приговорил мужчину по имени Ло к 18 годам лишения свободы и штрафу в 50 тыс. юаней (557 тыс. рублей) за то, что он продал свою невесту Чен в рабство в Мьянме, материал из китайского издания Sohu перевел aif.ru.
Как установило следствие, Ло познакомился с девушкой в интернете, он стал с ней встречаться, затем даже предложил выйти за него замуж. Когда жертва согласилась, он позвал ее в путешествие в Мьянму, где на границе продал в рабство за 50 тыс. юаней (557 тыс. рублей).
Тревогу забила семья Чен, когда не смогла выйти с ней на связь. Полиция начала поиски жертвы и злоумышленника. Выяснилось, что Ло неоднократно продавал девушек за границей, он получал за них от 4 до 60 тыс. юаней (от 44 до 700 тыс. рублей).
Его признали виновным в похищении людей, их продаже и незаконном пересечении границы.
Правоохранители так и не смогли установить место нахождения Чен, о ней ничего не известно с января 2025 года.
Ранее в Петербурге задержали семь человек за похищения и разбой.