Житель Китая продал свою невесту в рабство в Мьянме за 500 тыс. рублей

Как установило следствие, Ло познакомился с девушкой в интернете, он стал с ней встречаться, затем даже предложил выйти за него замуж. Когда жертва согласилась, он позвал ее в путешествие в Мьянму, где на границе продал в рабство за 50 тыс. юаней (557 тыс. рублей).