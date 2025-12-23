Норвежский биатлонист и трехкратный чемпион Европы Сиверт Баккен умер в 27 лет

Баккен также обладал титулом победителя этапа Кубка мира. Кроме того, в 2016 году он участвовал в юношеских Олимпийских играх, где взял две золотые и одну серебряную медали. Совсем недавно, 21 декабря, биатлонист выступал во Франции на этапе Кубка мира в масс-старте, где занял 20-е место.