Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежский биатлонист и трехкратный чемпион Европы Сиверт Баккен умер в 27 лет

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен, носивший титул трехкратного чемпиона Европы, ушел из жизни в возрасте 27 лет. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар.

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен, носивший титул трехкратного чемпиона Европы, ушел из жизни в возрасте 27 лет. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар.

Спортсмена обнаружили мертвым в его гостиничном номере в итальянском городе Лавазе. По словам представительницы организации, ассоциация выражает соболезнования семье Сиверта и его близким. Она попросила товарищей по команде биатлониста сохранять спокойствие в этот сложный период.

— Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий, — передает слова Нордскар NRK.

Баккен также обладал титулом победителя этапа Кубка мира. Кроме того, в 2016 году он участвовал в юношеских Олимпийских играх, где взял две золотые и одну серебряную медали. Совсем недавно, 21 декабря, биатлонист выступал во Франции на этапе Кубка мира в масс-старте, где занял 20-е место.