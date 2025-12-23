Норвежский биатлонист и трехкратный чемпион Европы Сиверт Баккен умер в 27 лет

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен, носивший титул трехкратного чемпиона Европы, ушел из жизни в возрасте 27 лет. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар.
Спортсмена обнаружили мертвым в его гостиничном номере в итальянском городе Лавазе. По словам представительницы организации, ассоциация выражает соболезнования семье Сиверта и его близким. Она попросила товарищей по команде биатлониста сохранять спокойствие в этот сложный период.
— Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий, — передает слова Нордскар NRK.
Баккен также обладал титулом победителя этапа Кубка мира. Кроме того, в 2016 году он участвовал в юношеских Олимпийских играх, где взял две золотые и одну серебряную медали. Совсем недавно, 21 декабря, биатлонист выступал во Франции на этапе Кубка мира в масс-старте, где занял 20-е место.