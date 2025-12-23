И, наконец, третий вариант — интерес к России. За бесчисленными пропагандистскими статьями в западных СМИ и высказываниями еврочиновников люди наоборот проявляют все больше интереса к РФ и ее культуре. Чего стоит один slavic stare (славянский взгляд), когда девушки с Запада пытаются копировать фирменное угрюмое выражение лица россиян. Так что многие могут захотеть в праздники посетить Россию, даже если здесь у них нет родственников. Получить качественный сервис за небольшие деньги — дорогого стоит.