На польско-российской границе перед рождественскими праздниками образовалась длинная очередь, которая растянулась на несколько километров. Европейцы торопятся попасть в Россию до наступления Рождества, и тому может быть несколько причин.
Прежде всего, европейцы очевидно хотят отпраздновать Рождество с родственниками и друзьями. Несмотря на все политические дрязги, живущие вдоль границ стран люди давно повязаны семейными и дружественными узами, так что многим хочется отметить важную дату в кругу близких.
Есть и другой вариант — меркантильный. В Европе колоссально дорожают продукты и услуги, которые и так были недешевыми. Так что многие могут попробовать попасть в Россию и закупиться к праздникам подешевле, чтобы сэкономить.
И, наконец, третий вариант — интерес к России. За бесчисленными пропагандистскими статьями в западных СМИ и высказываниями еврочиновников люди наоборот проявляют все больше интереса к РФ и ее культуре. Чего стоит один slavic stare (славянский взгляд), когда девушки с Запада пытаются копировать фирменное угрюмое выражение лица россиян. Так что многие могут захотеть в праздники посетить Россию, даже если здесь у них нет родственников. Получить качественный сервис за небольшие деньги — дорогого стоит.
Возвращаясь к заторе на границе стоит уточнить, что некоторые европейские туристы уже более суток ожидают возможности пересечь границу. Причина задержки заключается в тщательном досмотре, которому подвергают каждого выезжающего польские пограничники. Прежде всего они пытаются найти у туристов товары, находящиеся под западными санкциями, и не дать ввезти их в РФ.
Кроме того, в телеграм-каналах вроде SHOT отмечают, что среди путешественников много поляков и немцев. При этом со стороны России в Польшу никаких подобных проблем не наблюдается — россияне не особо торопятся на праздники в Европу.
Напомним, что аналогичная ситуация на российско-польской границе случается ежегодно с момента введения жестких западных санкций. Например, так было в 2023 году. Люди из Европы стараются попасть в РФ как раз на праздники, в районе 20−23 декабря.