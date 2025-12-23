С избившего любовницу топором экс-министра Хубутии сняли электронный браслет. Видео © SHOT.
Накануне суд приговорил экс-чиновника к одному году лишения свободы условно по двум статьям УК РФ: «Угроза убийством» и «Причинение вреда здоровью». Хубутию обвиняли в избиении женщины топором.
Напомним, что 24 апреля Михаил Хубутия пришёл в подмосковный дом к бывшей возлюбленной Юлии Ван и жестоко избил её обухом топора, затем скрылся с места происшествия. Девушка получила травмы ног, перелом кисти и ушибы по всему телу, её госпитализировали. Позже мужчина сознался в содеянном и пришёл в полицию с повинной. Тогда же завели уголовное дело, а бизнесмена отправили под домашний арест.
