В Пермском крае экстренно решают проблему с электричеством в проблемном поселке

После бездействия частного владельца жителей поселка подключат к сетям «Россети Урал».
Проблему с плохим электроснабжением поселка Николаев Посад в Пермском крае взяли под контроль. После бездействия частного владельца, жителей поселка подключат к сетям «Россети Урал». Компания уже приступила к комплексным мероприятиям по обеспечению поселка электроэнергией, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Специалисты “Россети Урал” выполнят комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения поселка Николаев Посад в Березниковском округе. В настоящее время данный поселок обеспечивается от энергообъектов частного собственника, которые находятся в неудовлетворительном состоянии», — сказано в сообщении. Отмечается, что жители годами жаловались владельцу сетей на низкое напряжение, но проблема не решалась. Прокуратура Березников 22 декабря обязала собственника устранить нарушения, однако требование выполнено не было.
«Россети Урал» совместно с краевым министерством ЖКХ принимают экстренные меры: на место уже направлена передвижная дизель-электростанция. В ближайшее время будет установлена трансформаторная подстанция и построен новый участок линии электропередачи, что позволит переподключить потребителей к надежным сетям компании.