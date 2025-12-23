Ричмонд
В Пермском крае экстренно решают проблему с электричеством в проблемном поселке

Проблему с плохим электроснабжением поселка Николаев Посад в Пермском крае взяли под контроль. После бездействия частного владельца, жителей поселка подключат к сетям «Россети Урал». Компания уже приступила к комплексным мероприятиям по обеспечению поселка электроэнергией, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Специалисты “Россети Урал” выполнят комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения поселка Николаев Посад в Березниковском округе. В настоящее время данный поселок обеспечивается от энергообъектов частного собственника, которые находятся в неудовлетворительном состоянии», — сказано в сообщении. Отмечается, что жители годами жаловались владельцу сетей на низкое напряжение, но проблема не решалась. Прокуратура Березников 22 декабря обязала собственника устранить нарушения, однако требование выполнено не было.

«Россети Урал» совместно с краевым министерством ЖКХ принимают экстренные меры: на место уже направлена передвижная дизель-электростанция. В ближайшее время будет установлена трансформаторная подстанция и построен новый участок линии электропередачи, что позволит переподключить потребителей к надежным сетям компании.