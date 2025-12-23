В Пермском крае экстренно решают проблему с электричеством в проблемном поселке

«Специалисты “Россети Урал” выполнят комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения поселка Николаев Посад в Березниковском округе. В настоящее время данный поселок обеспечивается от энергообъектов частного собственника, которые находятся в неудовлетворительном состоянии», — сказано в сообщении. Отмечается, что жители годами жаловались владельцу сетей на низкое напряжение, но проблема не решалась. Прокуратура Березников 22 декабря обязала собственника устранить нарушения, однако требование выполнено не было.