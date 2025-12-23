Скончался один из авторов МК «Хатынь» и «Брестская крепость-герой» архитектор Валентин Занкович

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат Ленинской премии, премии Ленинского комсомола Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, один из авторов мемориальных комплексов «Хатынь» и «Брестская крепость-герой» Валентин Занкович скончался в Кобрине. Об этом БЕЛТА сообщил депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский, близкий с семьей архитектора.
Как отметил Александр Шпаковский, известный архитектор скончался сегодня утром в Кобрине. Ему было 88 лет.
«Это огромная утрата для отечественного искусства и нашей страны. До конца своих дней Валентин Павлович сохранял творческий настрой, следил за общественно-политической жизнью и периодически трудился в своей мастерской, которая по сути стала музеем», — сказал он.
Валентин Павлович Занкович родился в Минске 5 июня 1937 года. Окончил два вуза: Белорусский политехнический институт (архитектура) в 1959 году и Белорусский театрально-художественный институт (скульптура) в 1976 году.
Мэтр советской и белорусской архитектуры Валентин Занкович создал ряд монументальных сооружений в соавторстве с коллегами-архитекторами, которые стали знаковыми для Беларуси. Это мемориальные комплексы «Катюша» в Орше, «Хатынь», «Брестская крепость-герой», монументально-декоративная композиция «Бег» на стадионе «Динамо», «Зима» на проспекте Победителей в Минске, бюсты Я. Купалы, Я. Коласа, станковые композиции «Толкай ядро», «Город-герой борется», «Спартак», «Ева», «Немига», памятники «Минск — город-герой», «Партизанам Полесья» в Пинске, «Беларусь партизанская» в Минске, памятник пограничникам в Брестской крепости и барельефы на новом здании музея истории Великой Отечественной войны в Минске. -0-