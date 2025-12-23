Скончался один из авторов МК «Хатынь» и «Брестская крепость-герой» архитектор Валентин Занкович

Мэтр советской и белорусской архитектуры Валентин Занкович создал ряд монументальных сооружений в соавторстве с коллегами-архитекторами, которые стали знаковыми для Беларуси. Это мемориальные комплексы «Катюша» в Орше, «Хатынь», «Брестская крепость-герой», монументально-декоративная композиция «Бег» на стадионе «Динамо», «Зима» на проспекте Победителей в Минске, бюсты Я. Купалы, Я. Коласа, станковые композиции «Толкай ядро», «Город-герой борется», «Спартак», «Ева», «Немига», памятники «Минск — город-герой», «Партизанам Полесья» в Пинске, «Беларусь партизанская» в Минске, памятник пограничникам в Брестской крепости и барельефы на новом здании музея истории Великой Отечественной войны в Минске. -0-