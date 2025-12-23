Ричмонд
Доктор Мясников: наше мышление напрямую влияет на здоровье человека

Настрой играет решающую роль в вопросах выздоровления, заявил доктор Мясников.

Источник: Аргументы и факты

Хуже себя чувствуют те, кто постоянно тревожатся о своём здоровье. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал известный кардиолог Александр Мясников.

«Больной человек — тот, кто считает себя больным», — заявил врач.

По словам врача, внутренний настрой напрямую отражается на самочувствии. Он отметил, что зацикленность на диагнозах, постоянные жалобы и страхи заставляют человека чувствовать себя хуже, даже если объективные показатели не критичны.

Мясников добавил, что активная жизненная позиция, наличие целей и ощущение собственной нужности помогают дольше сохранять здоровье и ясность ума.

Ранее врач Симич рассказала, чем полезна для здоровья детей вера в чудо.