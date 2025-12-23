Ричмонд
Да, я противный и вредный": Сергей Шакуров удивил откровением на премьере

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, известный своей нелюбовью к светским раутам и вниманию прессы, сделал исключение и появился на премьере в Москве. Более того, он неожиданно взял в руки микрофон.

Его краткая самопрезентация стала главным событием вечера: «Да, я противный, вредный, приставучий. Злой иногда, но больше отходчивый». Таким образом Шакуров подтвердил слова режиссёра картины, который ранее давал ему подобную характеристику. Смотрите редкое публичное выступление легендарного актёра в нашем видео.