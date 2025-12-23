Ричмонд
Стильный контраст: Игорь Николаев в коже и Юлия Проскурякова в кружевах на одной премьере

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова посетили светскую премьеру, продемонстрировав отличное чувство стиля. Юлия выбрала элегантный образ в чёрном кружевном топе, шёлковых брюках и ботильонах, который дополнила нежно-розовым жакетом. Игорь составил ей пару в стильной кожаной куртке. Несмотря на внимание, пара провела вечер достаточно закрыто, общаясь в основном с приятелями в фойе кинотеатра. Юлия мягко попросила журналистов дать им возможность пообщаться с друзьями, поэтому супруги дали лишь несколько коротких комментариев.

