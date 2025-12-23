Эксперты обсудили, могут ли российских IT-специалистов заменить индусами

«Точечный приток возможен. Индия сильна в инженерных и цифровых кадрах, но речь скорее об отдельных командах и специалистах, а не о “десятках тысяч”», — высказался технический директор OSMI IT Денис Нагаев в беседе с Hi-Tech Mail. По его словам, даже при наличии мотивации со стороны зарубежных специалистов найм осложняют требования по безопасности и доступу к критической инфраструктуре, а также обязательное владение русским языком.