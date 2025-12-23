Эксперты обсудили, могут ли российских IT-специалистов заменить индусами

Коллеги из Индии не смогут заменить российских IT специалистов.
Российским IT-специалистам в ближайшие годы не грозит массовая замена коллегами из Индии, о которой спорят в соцсетях на фоне сокращений и роста налоговой нагрузки. С таким мнением выступили представители крупнейших игроков отечественного IT-рынка.
«Точечный приток возможен. Индия сильна в инженерных и цифровых кадрах, но речь скорее об отдельных командах и специалистах, а не о “десятках тысяч”», — высказался технический директор OSMI IT Денис Нагаев в беседе с Hi-Tech Mail. По его словам, даже при наличии мотивации со стороны зарубежных специалистов найм осложняют требования по безопасности и доступу к критической инфраструктуре, а также обязательное владение русским языком.
Директор по персоналу IT-экосистемы «Лукоморье» Александр Аверин добавил, что IT-специалисты из Индии и других развивающихся стран уже получают сопоставимые или более высокие доходы, работая дистанционно на США и ЕС. По его оценке, даже при выравнивании зарплат в рублях ожидать их массового переезда в Россию не приходится.
Тем не менее добавил он, бизнес может привлекать таких сотрудников, если они окажутся выгоднее и продуктивнее российских. HR-партнер компании UserGate Ольга Сидорова считает экономически оправданным найм таких специалистов только при срочном расширении команд или при поиске уникальных решений.
Ранее Россия и Индия подписали соглашение о временной трудовой деятельности, которое упрощает приезд индийских специалистов и гарантирует им сопоставимые с рынком условия оплаты труда. В 2024 году гражданам Индии выдали 36 тыс. разрешений на работу против 14 тысяч годом ранее.