СМИ: Трамп восемь раз летал на частном самолете Эпштейна

В третьем пакете документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованном Министерством юстиции США, говорится, что будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершал как минимум восемь полетов на частном самолете предпринимателя в 1990-х годах.

Кроме того, Трамп четыре раза летал вместе с пособницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

— В разное время он летал, среди прочих, с Марлой Мейплз, своей дочерью Тиффани и сыном Эриком. На одном из рейсов в 1993 году единственными пассажирами были он и Эпштейн; на другом — только Эпштейн, Трамп и на тот момент 20-летняя (девушка — прим. «ВМ»). На еще двух рейсах двумя пассажирами соответственно были женщины, которые могли бы выступать потенциальными свидетелями по делу Максвелл, — передает фрагмент письма РИА Новости.

Ранее в Reuters обратили внимание, что в опубликованных «файлах Эпштейна» «подозрительно» отсутствует американский лидер. По данным агентства, ранее Трамп фигурировал в материалах, однако в новой версии документов значительная часть информации была отредактирована.

При этом около 550 страниц файлов Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. Предположительно, это не позволит общественности сделать какие-либо выводы о причастности знакомых финансиста к эксплуатации несовершеннолетних.

Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
